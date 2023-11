Los dos afrontan este nuevo reto con mucha ilusión y muchas ganas de encontrar el amor. Pese a que no han dudado en echarse muchas cosas en cara y que parece que su enemistad no tiene arreglo, los influencers están deseando saber con quiénes van a convivir. Mayka Rivera y Alejandro Bernardos, los cupidos de los sigles, tienen la importante misión de elegir al ‘supercrash’ de sus amigos conociendo únicamente determinados aspectos de las chicas. ¿Estarán de acuerdo con esta decisión? Además, hablan sin tapujos de su situación sentimental actual.

Tras mucha espera y reabrir viejas heridas del pasado, Iván y Josué conocen a sus crushes. Aunque no tienen muy claro qué es lo que están buscando, saben de sobra lo que no quieren en su vida bajo ningún concepto. Una a una, van llegando y dan alguna que otra sorpresa a los singles al descubrir sus identidades. ¡Dale al play y no te pierdas las primeras miradas cómplices entre ellos!