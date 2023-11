Josué Bernal se besa con Elena en su primera cita: “Para enamorarte de una persona tienes que saber cómo besa”

Josué Bernal tiene claro que para poder enamorarse de sus ‘crushes’ primero tiene que saber cómo besan, si no compatibles en eso, para él, es imposible seguir conociéndolas. El influencer dejó muy claro desde el principio que le gustaba Julia, y no se corta un pelo a la hora de ligar con ella delante de Elena en su primera cita. Aun así, Josué no ha desaprovechado la oportunidad del plato de espaguetis para darle un beso digno de película a Elena delante de ella.