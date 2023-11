¡Llega la 'Watch Party' de '24 horas para enamorarte'!Zoe se enfrenta a todo lo que Josué e Iván han dicho de ella

Josué e Iván entraban al 'dating show' para encontrar a una persona que les robase el corazón; sin embargo, esto no es lo único que los influencers comparten: sus relaciones con Zoe y el triángulo amoroso que formaron ha marcado gran parte de su participación en el programa. Esta situación ha provocado enfrentamientos y ha destapado muchos secretos de la que fuera concursante de ‘LIDLT’, a los que va a tener que contestar. Zoe no piensa quedarse callada de ninguna manera y va a responder punto por punto a todo lo que los ‘singles’ han dicho de ella. Además, comentará las actitudes de sus exparejas con sus ‘crushes’. ¡Dale al play y no te pierdas el avance de Zoe, en estado puro, enfrentándose a lo que ha ocurrido con Iván y Josué!