La cupido de ’24 horas para enamorarte’, Mayka Rivera , tiene muy clara su posición en el conflicto entre la expareja formada por Zoe Bayona y Josué Bernal. Tras visualizar la tensa conversación que mantuvieron los ‘singles’ sobre el triángulo amoroso que dinamitó su amistad, la murciana no duda en defender a Zoe, la tercera en cuestión, de las acusaciones del malagueño , a quien, además, le ha lanzado un claro y contundente mensaje. ¡No te lo pierdas!

Junto a su expareja, Alejandro Bernardos, la influencer descubre todo lo que Josué Bernal ha dicho contra su exnovia y no duda en dar su más honesta opinión al respecto. La murciana se posiciona claramente a favor de Zoe Bayona y dedica unas duras palabras al extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Mayka tiene las ideas muy claras cuando se trata de hablar sobre lo que paso entre Zoe Bayona y Josué Bernal, y no tiene miedo de poner las cartas sobre la mesa para decirle cuatro cosas al ‘single’ ¡Dale al play y no te pierdas nada! Y recuerda que puedes adelantarte al preestreno exclusivo del siguiente capítulo, un día antes en Mitele Plus.