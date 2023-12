Zoe Bayona estalla contra Josué Bernal e Iván Díaz tras su paso por '24 horas para enamorarte' y destapa sus mentiras: "Sois unos oportunistas"

¡Ha llegado su momento! Zoe Bayona vuelve a mtmad, junto con Bea Retamal y Jorge Cyrus , para reaccionar a todo lo que Josué Bernal e Iván Díaz han dicho sobre ella en ’24 horas para enamorarte’ . Si bien los influencers entraban al dating show para encontrar un nuevo amor, sus rencillas pendientes por su relación común con Zoe han hecho que el nombre de la catalana esté presente en muchas ocasiones. Tras hacer de la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ su enemiga común, es el turno de ella para dar su versión de los hechos. Zoe, que no se puede creer todo lo que está escuchando sobre ella, estalla y destapa todas las mentiras de sus exnovios . En estado puro, la influencer se enfrenta a todas las imágenes y reacciona de la manera más espontánea. Llamadas telefónicas, mensajes desconocidos y muchas bombas salen a la luz en el visionado en el que Zoe se entera de todo lo que se ha contado sobre ella.

La influencer no se ha cortado nada a la hora de hablar de todos los temas relacionados con sus exparejas. Después de que Josué destapase que la catalana habría estado interesada en volver con él, Zoe explica todo lo que ha sucedido y saca a la luz los mensajes desconocidos del malagueño. En un alarde de sinceridad, la influencer no repara en hablar de sus relaciones íntimas con ambos. Tampoco ha tenido tapujos en opinar sobre Mayka Rivera y su papel como cupido; después de romper su amistad con la murciana, Zoe tiene muchas cosas que decir y suelta una gran bomba sobre ella. Además, la influencer ha confesado qué le parece que su amiga Marina López haya decidido intentar conquistar a Iván. ¡Zoe tiene mucha tela que planchar y no va a callarse nada!