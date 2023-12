Pese al mal rato que vivió en el enfrentamiento de sus ‘crsuhes’, Gala ha querido quitarse la espinita de conocer mucho mejor a Gerardo. Por ello, no ha dudado en pasar un rato entre risas y caricias con él, algo que no le ha parecido nada bien a Israel. Por su parte, Nico Craiu se ha percatado de un pequeño detalle que le hace sospechar que ha pasado algo más entre Carlota y Arnau y no duda en preguntar. ¿Cuál será la reacción de exfutbolista al enterarse de la verdad?