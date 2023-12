Carlota Boza y Nano tienen una relación muy estrecha y de gran confianza, por eso no había nadie mejor que él para ayudarla a encontrar el amor. Aunque el actor de 'LQSA' conoce perfectamente a su hermana, no ha podido evitar quedarse de piedra cuando ha visto las imágenes de la actriz con sus ‘crushes’. ¿Qué opina de la actitud de la influencer en la casa? ¿Ha hecho su hermana algo que no le haya gustado?