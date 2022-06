Fani Carbajo no puede estar más ilusionada, ¡por fin llega el día de su boda! Tras explicar el motivo por el que se ha visto obligada a cerrar su local, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha viajado hasta Barcelona para comprar un impresionante regalo de boda para Christofer. Muy emocionada, la influencer ha enseñado la espectacular moto con la que va a sorprender a su marido en un día tan especial y asegura que va a llorar cuando la vea. Además, también acompañamos a Fani a probarse su vestido de novia y a la peluquería para someterse a un cambio de look que no dejará indiferente a nadie en su enlace.