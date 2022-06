¡El gran día llegó! Fani Carbajo y Christofer Guzmán por fin se han casado y en mtmad hemos acompañado a la pareja durante uno de los días más felices de su vida. En exclusiva , tenemos todas las imágenes de la boda de los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' para mostraros cómo ha sido por dentro uno de los enlaces más esperados del año. Un espectacular día que empezaba con Estefanía maquillándose y peinándose para darse el 'sí, quiero' con su chico... Lo que no esperaba la influencer es tener que hacer frente a una serie de terribles imprevistos que tuvieron lugar minutos antes de que empezara el evento. ¡Descubre de qué se trata en este primer capítulo de 'La boda de Fani y Christofer', solo en mtmad!

Como en las mejores películas, la boda de Fani y Christofer ha estado cargada de drama. A pocas horas de su enlace, la exconcursante de 'Supervivientes' no lograba localizar a su futuro marido, que no daba señales de vida. Saturada de todos estos meses de preparativos, la empresaria estallaba antes del 'sí, quiero' cargando contra su chico por haberse "despreocupado" por completo de la organización. Además, Estefanía no ha podido evitar emocionarse al recordar a su madre y su cuñada, las grandes ausentes de su boda, y ha sufrido un inesperado percance por el que ha estado a punto de quedarse sin vestido: