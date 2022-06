Fani Carbajo desvela el motivo por el que no invitó a Fiama, Susana y Andrea a su boda

Fani Carbajo tuvo que tomar decisiones importantes a la hora de elegir a los invitados a su boda. Después de sincerarse sobre el resultado de su fecundación , la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el Fiama Rodríguez, Susana Molina y Andrea Gasca no fueron invitadas a su boda .

Lo que está claro es que en la boda de Fani y Christofer no hubo tantos invitados del mundo de la televisión como se esperaba. Muchas personas que fueron invitadas la primera vez que la pareja se iba a casar ahora no lo han sido. Una de ellas ha sido Rocío Flores, compañera de Fani en ‘Supervivientes’. La colaboradora de televisión se sincera y confiesa que el motivo por el que no invitó a Rocío tiene que ver con la polémica de su madre. ¿Qué opina Fani sobre este tema?