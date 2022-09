Fani Carbajo decide denunciar a una clínica estética tras ser estafada: “Tengo todos los mensajes, con el dinero de mi familia no juega nadie”

Fani Carbajo ha decidido contar toda la verdad. Después de retomar su proceso de fecundación y recibir una preocupante noticia , la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ está dispuesta a destapar lo que se esconde tras su trabajo en redes sociales. En exclusiva para mtmad, Fani cuenta la peor experiencia que ha vivido desde que se dedica a ser influencer . La exconcursante de 'Supervivientes' no piensa quedarse de brazos cruzados y confiesa su intención de denunciar a la clínica estética . Más enfadada que nunca, la influencer devela todos los detalles de lo sucedido. ¡Incluso tiene pruebas!

Desde que salió de ‘La isla de las tentaciones’, Fani no ha parado de hacer publicidad y trabajar a través de redes sociales. Tras recibir muchas críticas, la influencer ha estallado y ha decidido contarlo todo sobre cómo es dedicarse a las redes. Fani se moja y habla sobre las vacaciones, uno de los temas más polémicos que envuelve al mundo de las redes sociales. Además, se atreve a confesar qué producto no vendería nunca. ¿Ha publicitado alguna marca que no le guste por dinero? ¿Sigue teniendo tanto trabajo como cuando salió de la isla? ¡Descúbrelo aquí!