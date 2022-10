Fani Carbajo enseña su espectacular coche de lujo: "Lo he pagado a tocateja, quiero ponerle mi cara"

¡Fani Carbajo no puede estar más feliz con su nueva adquisición! Después de tener, junto a Rosario Matew, un tenso reencuentro con Tania Medina y Alejandro Nieto, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' no ha podido resistirse a enseñarnos su espectacular coche de lujo. Fani está muy orgullosa de cómo ha conseguido comprarlo y no ha dudado en compartirlo con todos nosotros.