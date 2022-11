Tras la reaparición de Christofer, en la que ha impactado con un cambio de look radical, Fani no ha dudado en opinar punto por punto sobre todo lo que su expareja ha contado públicamente. Muy sorprendida por la exclusiva que su ex ha dado, Estefanía ha querido matizar algunas de sus palabras. La participante de 'LIDLT' ha reaccionado a su cambio de look, confesando qué le parece su nueva imagen. Además, la colaboradora se ha sincerado sobre la posibilidad de reconciliarse con Christofer, tomando una decisión al respecto.