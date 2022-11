Fani Carbajo y Christofer, cara a cara tras su ruptura: "Tienes la manía de contarlo todo y hay cosas que deberían quedarse en la intimidad"

Cara a cara , los exconcursantes de ‘ La isla de las tentaciones ’ han hablado sin tapujos sobre los problemas que existían en su relación , por lo que han decidido poner punto y final a su historia de amor. En exclusiva en su canal de mtmad, la influencer y su todavía marido han expuesto el difícil momento personal que atraviesan y no han podido evitar romper a llorar juntos .

Después de varias semanas separados, Fani y Christofer han vivido un emotivo momento juntos al volver a reencontrarse en la casa que compartían. Muy emocionados y con los nervios a flor de piel, la empresaria y su ex han recordado los motivos por los que su matrimonio está roto. Además, los participantes de ‘LIDLT’ han vivido un momento de tensión al no ponerse de acuerdo sobre el verdadero detonante de su relación. ¿Por qué Christofer no está de acuerdo con la decisión de Fani? ¡Descúbrelo en este vídeo!