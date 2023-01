Fani Carbajo vuelve una semana más a su canal de mtmad para hablar de un nuevo contratiempo que le ha surgido. Después de manifestar su inquietud por el cambio de su hijo Emilio desde que es adolescente , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ comunica el motivo por el que tiene que pasar por quirófano . La influencer tiene mucho miedo y no duda en compartir con nosotros su preocupación.

Parece ser que a la exsuperviviente le han echado un mal de ojo, ahora que empezaba a estar mejor de su salud mental, la influencer confiesa que debe operarse. A pesar de sus miedos, pasar por quirófano no es una elección, ya que, se trata de algo que no puede seguir retrasando, como ella misma explica. Fani no solo cuenta qué está padeciendo, también habla abiertamente de sus temores respecto a dicha intervención.