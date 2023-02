Fani Carbajo se tatúa con Emilio y recibe amenazas de la familia paterna de su hijo: “Estoy cansada de tener miedo”

En este capítulo de ‘A pesar de todo’, Fani Carbajo acude a un estudio de tatuajes por un motivo muy especial. Después de destapar las mentiras de Mario González junto a su ex, Lorena, La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se tatúa con su hijo y recibe amenazas de la familia paterna de su hijo. La exsuperviviente está cansada de quedarse callada y ya no puede más, por ese mismo motivo no oculta lo que está pasando en su vida.