Fani Carbajo no solo nos ha presentado a Fran Benito, juntos han respondido a muchas preguntas. Después de que su chico se haya declarado a la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, ambos hablan de su encuentro con Christofer Guzmán y responden a la ex del joven mecánico. La pareja no tiene nada que ocultar y no han dudado en enfrentarse a las mayores polémicas que hay en torno a su relación.