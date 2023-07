Fani Carbajo aclara si ha roto su amistad con Oriana Marzoli y Bea Retamal: "La vida son ciclos"

Fani Carbajo llega una semana más a su canal de mtmad dispuesta a contestar a una gran duda de sus seguidores y dar su opinión sobre un montón de salseos. Después de anunciar sus planes de futuro con Fran Benito , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si sigue siendo amiga de Oriana Marzoli y Bea Retamal . La influencer ha está recibiendo muchas preguntas sobre su situación con sus amigas más conocidas, ya que hace mucho que no se las ve juntas, y es hora de contar toda la verdad. Aprovechando su primer viaje familiar junto a Fran Benito, la madrileña no se corta y cuenta exactamente qué es lo que ha pasado entre ellas.

Los seguidores de las influencers se han dado cuenta de que Fani, Oriana y Bea ya no pasan tanto tiempo como antes y se han disparado todas las alarmas. Ante la curiosidad que esto ha generado, la novia de Fran Benito ha querido explicarse y confesar qué es lo que ha pasado. Durante su viaje, la influencer ha vivido un suceso que no le ha gustado nada y no ha dudado en cargar contra el cantante Myke Towers, confesando sentirse muy decepcionada con él.