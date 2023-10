Fani Carbajo no puede más y promete llegar hasta donde sea necesario por defenderse. Después de recordar los episodios más dolorosos de su vida, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ explota por los problemas económicos que sufre por su antiguo local. La influencer, que siente que ha llegado a su límite, desvela los graves percances que está teniendo con el que fuera su arrendador, Rubén de la Red, y su exsocios. Muy cansada de que no le paguen y de que no se hagan cargo de sus responsabilidades, la madre de Emilio saca a la luz todo lo qué está ocurriendo y confiesa la gran cantidad de dinero que le deben.