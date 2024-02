Fani Carbajo está atravesando un momento de lo más dulce y no ha dudado en hacer partícipes a todos sus seguidores. A pesar de que no quiere saturar hablando de su embarazo, no ha podido resistirse a enseñar la primera imagen de su bebé y contar cómo se encuentra su estado de salud. ¡Dale al play y no te pierdas los resultados de su decisiva ecografía en un nuevo capítulo de ‘A pesar de todo’, solo en mtmad!