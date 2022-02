En busca de su primer hijo con Christofer Guzmán, Fani Carbajo ha aceptado el reto de hablar de las primeras veces de su vida a nivel personal. Después de destapar los secretos de su amistad con la cantante Lennis Rodriguez, la exconcursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ ha querido hacer el ‘tag de mi primera vez’ para desvelarnos algunos aspectos de su vida que aún desconocíamos, entre ellos, el duro momento por el que tuvo que pasar en el parto de su hijo . Sin tapujos, Estefanía ha contado cómo el padre de su hijo no apareció por el hospital porque estaba con otra . Más sincera que nunca, la se ha abierto en canal para que entendamos cómo se sintió en cada momento.

Estefanía nunca se queda sin decir nada, y en este capítulo eso no iba a pasar ni mucho menos. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha reencontrado con la Fani del pasado para recordar la primera vez que se besó con un chico o cuando perdió la virginidad. Algunos de los momentos de su vida no han sido nada fáciles y la que fuera participante de 'La última tentación', ha desvelado todas las infidelidades que sufrió por parte del padre de su hijo. Además, la influencer no ha tenido una infancia fácil y de eso también ha querido hablar, aunque ha asegurado que están pasando cosas en su vida personal que la están afectando y que muy pronto podremos descubrir. Por otro lado, las traiciones han marcado su vida, y Fani ha revelado cuál ha sido la que más le ha dolido: