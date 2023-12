Honesta, sincera, trabajadora y humilde, pero sobre todo sincera, así se define Iratxe Soriano, la cual no ha dudado en rajar de la falsedad de sus compañeros de ‘En busca del Nirvana’. En su punto de mira se encuentra Yolanda Claramonte, a la que critica duramente por haber acudido al programa sin estar en plenas facultades físicas, tras su última operación estética. Además, después de haber visto los primeros dos programas, la toledana se desahoga sobre la doble cara que tienen algunos de los concursantes. ¿Quién cree que no es trigo limpio?

La concursante de ‘En busca del Nirvana’ nos deja muy claro que le encanta el salseo y que no puede callarse las cosas. Por este motivo, Iratxe no se contiene y explota contra Yoli al no entender por qué ha participado en el programa si no estaba preparada para vivir una aventura tan dura. Asimismo, después de que la influencer haya compartido en su canal de mtmad cómo ha quedado su abdomen tras la operación, la ‘Georgina de Toledo’, como ella misma se autodenomina, critica el resultado de la abdominoplastia de su compañera. ¿Por qué tiene entre ceja y ceja a LoveYoli?