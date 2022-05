Danna Ponce nos presenta a su novio Carlos y graban su primer vídeo juntos: "Os vamos a contar cómo empezó nuestra historia de amor"

Danna Ponce no ha podido aguantar las ganas de que conozcamos a la persona que le ha devuelto la sonrisa. Después de hablarnos de su nuevo novio y aclarar si va a ir a ‘La isla de las tentaciones’, la exconcursante de ‘Solos’ nos ha presentado a su nuevo novio Carlos y, juntos, nos han contado todos los detalles de su bonita historia de amor. Aunque Danna acababa de romper su relación con Juan y se cerraba a cualquier tipo de relación, no pudo evitar enamorarse perdidamente de Carlos. Ellos se conocían desde hace ocho años, pero el destino les volvió a unir en el momento indicado. Aunque se mueren de vergüenza hablando y no pueden evitar las risas nerviosas, la pareja cuenta cómo pasaron de tener prejuicios el uno del otro a enamorarse incluso estando a kilómetros de distancia.