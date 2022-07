Danna Ponce se sincera sobre su relación con Pedro, el padre de Mía: "Estoy muy orgullosa de la familia que somos"

Danna no puede estar más feliz de que Mía pueda contar con la figura materna y paterna a pesar de que no están juntos, lo que le hace reflexionar sobre su situación. La influencer confiesa cómo se siente respecto a su padre y si ha conseguido asumir o no su ausencia. Además, tiene un contundente mensaje para todos los padres divorciados. ¡Descúbrelo aquí!