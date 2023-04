Aunque no es el primer parto de Danna, lo cierto es que tiene mucha curiosidad por cómo se va a desarrollar todo y no ha podido evitar acordarse de todo lo que pasó en el de Mía , tanto lo bueno como lo malo. La tiktoker y su novio debaten sobre tener a su bebé en casa o en un hospital y desvelan si van a exponerle al público . ¿Va a compartir el parto como hizo con el de su primera hija?

La influencer tiene muy claro que es lo que más teme de dar a luz a su segundo bebé y desvela qué le sucedió en el postparto de Mía que no puede quitarse de la cabeza. La influencer tiene muy claro cómo puede acabar la situación y no duda en compartirlo con Xavi, quien no se calla. Además, la exconcursante de ‘Solos’ cuenta qué opina sobre el parto por cesárea.