Danna Ponce habla sobre el problema de salud que sufre en su embarazo: "Me ha salido un bulto extraño en la barriga"

Danna Ponce ha descubierto varias cosas respecto a su salud que le han pillado de sorpresa. Después de enseñar todos los regalos que ha recibido para su bebé , la que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ se realiza su ecografía de las veinte semanas para comprobar cómo está creciendo Máximo. La influencer ha estado muy preocupada por un bulto que le ha salido en la barriga y no ha dudado en preguntar a su ginecólogo.

La influencer ha acudido con muchos nervios y emoción a su ecografía de la semana número veinte acompaña de Xavi y, como no, de su madre, quien no ha dudado en opinar al ver la cara de su nieto. Además, Danna ha estado muy preocupada últimamente ya que no nota a su hijo en la barriga y, por fin, ha encontrado las respuestas que buscaba.