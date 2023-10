Han sido muchas semanas de falsas alarmas y visitas continuas al ginecólogo, llegando al punto de plantearse la provocación del parto. La que fuera participante de ‘Solos’ no puede evitar sentirse tan nerviosa, como si fuese la primera vez, y así lo ha confesado en este vídeo tan especial para anunciar esta importante noticia. Durante todos estos meses, la valenciana ha compartido el proceso de su segundo embarazo a través de su canal de mtmad: desde sus inquietudes hasta sus ecografías, pasando por la innovadora casa de partos, ¡no ha dejado nada! De la misma manera, la influencer preparará un vídeo especial de su parto para que sus seguidores no se pierdan ni un solo detalle. ¡Después de tanta espera parecía que no iba a llegar el día!