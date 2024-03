Danna Ponce se ha armado de valor para contarle a sus seguidores algo que lleva persiguiéndola durante varios años y que, al fin, se ha planteado remediar. Pero esta decisión podría traerle algún que otro problema y es que su familia no está para nada de acuerdo. La influencer protagoniza una discusión con Xavi Cortés por la operación estética que quiere realizarse. El pintor está muy preocupado por no poder reconocer a su novia después de realizarse la intervención y no quiere que pase por quirófano por nada del mundo. Además, quiere hacer reflexionar a su chica y le traslada su miedo porque el resultado no sea el que esperaba y sea algo irreversible.