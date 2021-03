¡Bienvenidos a su nueva locura! La vida de Danna Ponce en los últimos meses está siendo una montaña rusa de aventuras y, esta semana, no iba a ser menos. Después de desvelar con cifras reales lo que cobra o el dinero que tiene en el banco, la influencer ha cometido una locura. No contenta con ponerse el pelo rosa hace unas semanas, Daniela ha acudido de nuevo a su peluquero para someterse a un nuevo cambio de look radical. ¡Vais a flipar con el resultado!