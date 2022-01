Después de superar el Covid y anunciar su sorprendente cambio de vida, esta semana, Danna Ponce ha decidido hacer un vídeo que llevaba varias semanas queriendo grabar. Durante el último año han pasando muchas cosas en la vida de la influencer, que ha querido repasar delante de la cámara, haciendo balance de todo lo malo que ha dejado atrás en este 2021. Pero no solo ha perdido cosas negativas... La que fuera concursante de 'Solos' también ha tenido que decir adiós a personas muy importantes de su vida y nos ha contado cómo se encuentra al respecto. Más sincera que nunca, y con el corazón en la mano, Daniela ha confesado que, en muchas ocasiones, su hija Mia y ella echan de menos a Víctor tras su ruptura, algo que no está siendo nada fácil para ninguna de las dos, especialmente para la pequeña, que no entiende esta repentina separación.