Love is in the air! Pero también está en los ojos y en la sonrisa de Danna Ponce, porque en el vídeo de esta semana... ¡Se le sale el amor por la mirada! Después de contarnos la historia de todos sus tatuajes, la exconcursante de 'Solos' nos ha preparado un vídeo superespecial, por dos razones. La primera, nos va a enseñar la parte de su casa que no había mostrado aún, ¡su habitación! Es enorme, con baño propio y vestidor, y está decorada en un estilo que a ella le encanta. Todavía no está colocada al 100%, ya que le falta algo muy importante y en lo que se ha gastado mucho dinero, pero casi la tiene. Y la segunda... ¡Danna tiene novio y nos lo ha mostrado por primera vez!