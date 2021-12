Danna Ponce y su novio Juan sufren un accidente de moto y ponen a prueba los celos en su relación: "Salí volando"

Danna Ponce parece estar totalmente recuperada del susto que sufrió. Después desvelar el motivo por el que estuvo desaparecida y aclarar si había roto o no con Juan, la exconcursante de ‘Solos’ ha confesado que, además, de pasar por una mala racha, sufrió un accidente de moto muy grave junto a su novio, por el que ha estado convaleciente durante varias semanas y, ahora que se encuentra con fuerzas, ha decidido contar lo sucedido. Además, la influencer siente que ya no es la misma que hace un año y piensa que ya no es tan celosa como antes, ¿será verdad? Para ponerse a prueba, se ha enfrentado a diversas situaciones y descubrir su grado de tolerancia, todo ello ¡delante de Juan!