Pese a que no estaban pasando por su mejor momento, esta situación le ha cogido totalmente desprevenida a la madrileña y no ha dudado en contarlo todo en exclusiva en su canal de mtmad. Dolida a la par que enfadada, la influencer desvela lo que ha sucedido y explica que no se puede creer todo lo que está pasando. Sheila tiene muy claro que Mario no es la persona que conocía y acusa al madrileño de hacerlo todo por televisión. La influencer quiere desenmascarar a su expareja y habla de las pruebas que tiene guardadas en su teléfono.