Sheila González y Alejandro Pérez tienen un cara a cara cargado de reproches: “He visto cosas que me han dejado en shock”

A Sheila, no paran de llegarle informaciones referentes a su expareja que la tienen totalmente desconcertada y ha querido saber toda la verdad al respecto. Además, la influencer no se ha podido callar después de todo lo que se ha dicho sobre ella y su madre últimamente y le echa en cara al modelo su actitud durante el programa de 'En todas las salsas'. La exnovia de los exconcursantes de 'LIDLT' no ha podido evitar sacar a la luz la inesperada relación con Claudia Martínez y no consiguen llegar a un punto común.