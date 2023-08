La influencer tiene todo tipo de diseños tatuados en su piel: desde los más familiares hasta los que esconden historias de lo más sorprendentes, sin dejarse los que se ha hecho alguna vez cometiendo alguna que otra locura. ¿Se arrepiente de alguno? Sheila muestra los más de 10 diseños que tiene en su cuerpo mientras cuenta todo lo que se esconde detrás de cada uno. Además, la madre de Hugo nos deja echar un vistazo al tatuaje que tiene con Mario González, el cual tiene un significado de lo más romántico y profundo. Sin embargo, ahora que ya no están juntos y su relación no acabó en muy buenos términos puede que no quiera tener ese recuerdo grabado en su piel.