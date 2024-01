Sheila González está en una fase en la que no puede mantener por mucho tiempo el mismo corte de pelo y necesitaba cerrar una etapa de su vida. Después de exponer los celos de su relación con Iván Ramos, la expareja de Mario González, exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, se somete a un cambio de look radical. La influencer invita a Carlos Díaz para cortar por lo sano y recuperar la salud de su pelo. ¡La madrileña no se lo puede creer y alucina con el resultado!