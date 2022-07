Oriana Marzoli critica el descontrol de la noche ibicenca: “Me quieren hacer ver normal algo que no es”

Oriana Marzoli no da crédito a lo que ha visto en estas semanas en Ibiza. Después de disfrutar de los sitios más exclusivos de Ibiza y aclarar si ha vuelto con su ex, la que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ estalla contra el descontrol en el que se ha convertido la noche ibicenca. La influencer no puede tolerar esas actitudes. Y es que parece que la fiesta y las playas no son lo único que abunda en el paraíso balear.