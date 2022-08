Oriana Marzoli confirma la ruptura definitiva con su novio: "Me duele en el alma, quiero sufrir mi duelo y acordarme del dolor que me ocasiona"

Oriana Marzoli vuelve de su pequeño descanso. Después de confesar con cuál de sus ex se daría otra oportunidad, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se abre como nunca para hablar sobre su última relación sentimental. La influencer no está pasando por un buen momento, pero ha decidido no esconderse más y afrontar la situación aunque duela. Con lágrimas en los ojos y en exclusiva para su canal de mtmad, Oriana confirma la ruptura definitiva con su novio y nos cuenta cómo se encuentra tras lo sucedido. ¿Qué ha pasado entre ellos?