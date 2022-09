Oriana Marzoli desvela todo lo que pasó detrás de cámaras en su encuentro con el actor Hero Fiennes Tiffin

Oriana Marzoli ha incendiado las redes tras subir un video con uno de los actores más relevantes del momento. Él es Hero Fiennes Tiffin, protagonista de 'After', que acudió a la capital para la promoción de su última película. Después de dar una ' masterclass' de belleza y opinar sobre la 'belleza falsa' que hay detrás de las fotos de 'Instagram', la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha vuelto para contar una de sus sus experiencias más emocionantes. La influencer ha desvelado todo lo que pasó detrás de cámaras en su sorprendente encuentro con el actor .

Oriana Marzoli no pasa desapercibida allá donde va y esta vez no podía ser menos... En este último video nos detalla cómo fue el momento y lo que todos queremos saber ¿Qué hizo él al conocerla? ¿Es cierta la opinión generada en las redes? Después de todo lo que se ha dicho, ella ha preferido hablar en exclusiva del tema y aclarar las dudas. Si quieres saber todos los detalles del encuentro, no te puedes perder el video, solo en mtmad. ¡Dale al play!