Oriana Marzoli nos cuela en su viaje a Cerdeña con sus amigas de ‘Grande Fratello VIP’: “La gente no se cree nuestra amistad”

A pesar de no hablar un español perfecto, las amigas de Oriana han puesto su máximo esfuerzo para contar toda la verdad sobre su amistad con la venezolana. Las italianas se mojan como nunca y opinan sin tapujos sobre Oriana. Desde sus grandes virtudes hasta lo que no soportan de ella, las influencers no se dejan un solo detalle. Por su parte, la que fuera concursante de 'Supervivientes' contesta a todos aquellos que no creen que el vínculo entre ellas sea tan fuerte como hacen ver y les dedica unas emotivas palabras recordando sus vivencias más especiales en el reality.