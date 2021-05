Y es que la exconcursante de 'La casa fuerte' no está nada contenta con el resultado de su primer aumento de pecho, por lo que ha acudido a su clínica estética de confianza para evaluar la situación junto a su cirujana y determinar una posible solución que calme los deseos de Oriana de verse el pecho con "menos plana y con más proyección". Unos requisitos con los que el Doctor Esquivel no está del todo de acuerdo y no ha dudado en aconsejar a la it-girl sobre la talla que debería ponerse para alcanzar su objetivo. Desde cuándo va a entrar en quirófano, hasta qué tamaño de implantes va a ponerse o cuál va a ser el resultado definitivo: en exclusiva para mtmad, nos colamos en la consulta y conocemos todos los detalles sobre la nueva operación de pecho de Oriana. ¡Dale al play y entérate de todo!