Asegurando que no quiere ser ejemplo para nadie, la venezolana se ha sincerado como nunca sobre los malos hábitos alimenticios que tiene, desvelando los problemas de salud que ha sufrido a consecuencia de ello. Además, a causa de sus recientes operaciones estéticas, Oriana no puede hacer todo el deporte que le gustaría, algo que no está llevando bien del todo. Más clara que nunca, la colaboradora de televisión ha aclarado si padece algún trastorno alimenticio y ha hablado sobre sus complejos físicos, enseñando en primicia en qué se basa su dieta diaria: