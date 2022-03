Oriana Marzoli está de lo más sensible y ha querido abrirse en canal para explicar cómo se siente realmente. Después de reencontrarse con Iván González y sincerarse como nunca sobre su relación , la que fuera tronista de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’ está a punto de empezar una nueva etapa en su vida. La reina de los realities cumple 30 años y no ha podido evitar emocionarse al repasar todo lo que ha vivido durante el último año . Entre lágrimas, la influencer se ha sincerado sobre su situación sentimental y el duro momento personal que está superando , gracias a su psicóloga.

Para Oriana, los 29, han sido una evolución, un crecimiento a nivel personal y también profesional. La venezolana se siente muy orgullosa de sí misma, de ver todo lo que ha conseguido y de los miedos que ha dejado atrás. Oriana reconoce que no ha sido un proceso fácil, por eso, no ha reprimido las lágrimas al confesarse públicamente y revelar qué ha cambiado dentro de ella. Harta de ser siempre la villana de la película, la influencer se ha abierto como nunca para que conozcamos su lado más sensible y vulnerable: