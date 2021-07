Es miércoles y eso significa que hoy tenemos cita con Oriana . Además, esta semana la extronista de ‘MyHyV’ viene caliente, caliente. ¡Dispuesta a repartir! Y es que ya no puede más con algunos de los comentarios a los que se tiene que enfrentar a diario en las redes sociales. Ella sabe quiénes están detrás de ese tipo de cuentas que, haga lo que haga, siempre tienen algo negativo que decirle. Pero Oriana está dispuesta a poner límites porque no va a permitir que gente desconocida se entrometa en su relación con Iván, con quien estuvo la semana pasada de escapada romántica en Menorca .

No contenta con todo esto, Oriana, además, va a contestar algunos de los mensajes que sus haters y algunos fans le dejan siempre en Instagram. Porque, como ha repetido una y mil veces, ella no tiene nada que ocultar ni de lo que avergonzarse, y si le apetece dar explicaciones las da, y si no, no las da. ¡No te pierdas este nuevo episodio de 'Algo pasa con Oriana', que viene más fuerte que nunca!