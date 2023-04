Marta López Álamo y Kiko Matamoros llevan los suficientes años viviendo juntos como para saber cuáles son los puntos débiles de cada uno respecto a la convivencia . El colaborador y la modelo sacan a relucir sus roces de convivencia y no consiguen ponerse de acuerdo.

El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ le recrimina a su pareja su mayor defecto en la convivencia, pero la modelo no se queda callada y responde tajantemente. Desde el punto de vista de la modelo, no habría tanta diferencia entre ellos, algo con lo que Kiko no está del todo de acuerdo.