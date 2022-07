Tania Medina se reencuentra con Zoe Bayona y confiesa sus planes cuando vuelva Alejandro Nieto: “Lo quiero hacer todo”

Tania Medina no deja de viajar mientras espera el regreso de Alejandro Nieto, quien aún resiste en Honduras. Después de sincerarse sobre su problema de salud , la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha decidido dar el paso y se ha atrevido a acudir a un festival multitudinario por primera vez tras su vuelta, en el que se ha reencontrado con Zoe Bayona . Las exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' aclaran en qué punto se encuentra su relación y hacen una reveladora promesa para el futuro. Como dijo anteriormente, la distancia con Alejandro se le está haciendo cuesta arriba y ha confesado la gran sorpresa que le tiene a su gran amor tras su regreso de la isla.

La influencer acabó su aventura en 'Supervivientes' hace algo más de un mes y no ha parado desde entonces. Tania ha acabado del paraíso que se esconde en Honduras, pero parece ser que no es lo único que se esconde. La influencer confiesa que no da crédito a muchas cosas que sus compañeros hacían durante su estancia en la isla. ¿Qué clase de cosas esconden los concursantes? ¡Descúbrelo en el siguiente vídeo!