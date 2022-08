Tania Medina y Marta Peñate rajan sin piedad sobre varios famosos: rupturas, infidelidades, reconciliaciones y mucha falsedad

Tania Medina y Marta Peñate se han hecho muy amigas tras su vuelta de Honduras. Después de contar su experiencia en el mundo de la moda y los certámenes de belleza , la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ invita a Marta Peñate, Alejandro Nieto y Tony Spina a su canal para jugar a un juego de lo más divertido y donde no falta el salseo. Las parejas rajan sin tapujos sobre los nombres más conocidos de la cadena. Cuentas falsas, cuernos, uso excesivo de filtros en instagram… ¡Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ y Tony Spina no dejan títere con cabeza!

Tanto Tania Medina como sus invitados en este capítulo son unos expertos en redes sociales. Sin embargo, la de Canarias no está muy convencida de querer dedicarse a esto para siempre. Y es que la falta de móvil no fue un gran problema para la influencer durante su concurso en Honduras. ¿Estaría Tania dispuesta a dejar las redes sociales? ¿Qué haría si no fuera creadora de contenido?