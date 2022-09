La pedida de mano de Tania Medina y Alejandro Nieto, en exclusiva: no te pierdas cómo ha sido su fiesta de compromiso desde dentro

Tania Medina no puede estar más feliz después de su gran pedida. Tras mostrar su rutina de alimentación y hablar de los problemas de salud que está sufriendo, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha decidido tomar la iniciativa y dar un paso hacia delante en su relación con Alejandro Nieto. En exclusiva para mtmad, la influencer ha mostrado todo lo que no se vio de su pedida de mano. Desde la romántica llegada del novio hasta los nervios y la emoción de Tania, la pareja no podía ocultar la felicidad de este momento tan esperado.