Tania Medina anuncia que paraliza su boda con Alejandro Nieto: "Me espero miles de comentarios"

La vida de la modelo está siendo un no parar y se está enfrentando a numerosos cambios; por ello, ha aprovechado uno de sus trayectos en coche para compartir la triste noticia. Pero que no cunda el pánico, no solo hay tristeza en este nuevo vídeo, ¡también hay salseo! Tania habla de los debates de esta edición de 'La isla de las tentaciones' y desvela que hay algunas personas con las que comparte plató que le han decepcionado.