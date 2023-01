Tania Medina no puede estar más feliz. Después de hablar de los problemas que le han ocasionado su operación de pecho, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja Alejandro Nieto compran una casa y la enseñan en exclusiva antes de la reforma. La pareja no puede estar más ilusionada con la nueva compra, una casa que era de alguien muy especial y que está a tan solo dos minutos de la playa. ¡Y no os vais a creer quién vive en frente!